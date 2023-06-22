КГИОП намерен включить здание станции Горская в список выявленных памятников

Деревянное здание железнодорожного вокзала платформы Горская может получить статус выявленного объекта культурного наследования, сообщил 22 июня комитет по госконтролю, использованию и охране памятников. Проект соответствующего распоряжения опубликован на сайте КГИОП для прохождения антикоррупционной экспертизы.

"Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, "Железнодорожный вокзал платформы Горская"", — говорится в документе.

Заявку на включение здания в перечень объектов наследия подали градозащитники в декабре прошлого года. Этому предшествовала попытка снести вокзал.

Станция появилась в 1894 году и изначально носила название "Лисий Нос", однако вскоре была переименована в "Горскую". В полной мере здание работало до 1952 года, в начале XXI века в нем торговали продуктами, а затем был законсервирован.

Фото: kgiop.gov.spb.ru