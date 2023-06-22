Попова заявила об угрозе появления более заразного варианта коронавируса

Несмотря на решение Всемирной организации здравоохранения отменить режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса, в мире сохраняется угроза возникновения более заразных и отличающихся тяжелым течением болезни штаммов COVID-19, полагает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Своими опасениями она поделилась на IV международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения", передает 22 июня "Интерфакс".

По мнению Поповой, коронавирус продолжает оставаться угрозой для здоровья людей на всей планете. В связи с этим требуется постоянное финансирование эпиднадзора, поделилась мнением она.

"Широкая циркуляция возбудителя продолжается, сохраняется риск появления новых вариантов, которые могут легче передаваться или вызывать более тяжелое течение болезни", — высказалась глава Роспотребнадзора.

О прекращении режима ЧС из-за коронавируса заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус в начале мая. В конце того же месяца Попова объявила, что риски из-за заболевания остаются по-прежнему актуальными. Что касается Петербурга, то коронавирусные ограничения здесь продлены до конца лета. К настоящему времени в городе сохраняются запреты на курение кальяна в общественных местах, а также организацию публичных мероприятий, включая пикеты и митинги.

Фото: pixabay