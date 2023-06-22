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Новости 12:50

Попова заявила об угрозе появления более заразного варианта коронавируса

фото ЗакС политика Попова заявила об угрозе появления более заразного варианта коронавируса

Несмотря на решение Всемирной организации здравоохранения отменить режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса, в мире сохраняется угроза возникновения более заразных и отличающихся тяжелым течением болезни штаммов COVID-19, полагает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Своими опасениями она поделилась на IV международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения", передает 22 июня "Интерфакс".

По мнению Поповой, коронавирус продолжает оставаться угрозой для здоровья людей на всей планете. В связи с этим требуется постоянное финансирование эпиднадзора, поделилась мнением она.

"Широкая циркуляция возбудителя продолжается, сохраняется риск появления новых вариантов, которые могут легче передаваться или вызывать более тяжелое течение болезни", — высказалась глава Роспотребнадзора.

О прекращении режима ЧС из-за коронавируса заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус в начале мая. В конце того же месяца Попова объявила, что риски из-за заболевания остаются по-прежнему актуальными. Что касается Петербурга, то коронавирусные ограничения здесь продлены до конца лета. К настоящему времени в городе сохраняются запреты на курение кальяна в общественных местах, а также организацию публичных мероприятий, включая пикеты и митинги.

Фото: pixabay


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