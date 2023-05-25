Попова заявила, что связанные с ковидом риски никуда не делись

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 25 мая о сохранении рисков, связанных с возможностью заражения коронавирусом. По ее утверждению, они по-прежнему существуют, несмотря на заявление главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса о снятии режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией.

"Хочу еще раз напомнить на фоне уходящей, но еще не ушедшей пандемии: статут чрезвычайной ситуации Всемирной организаций здравоохранения снят, но мы прекрасно понимаем, что риски остаются", — цитирует ТАСС слова руководительницы санитарного ведомства, произнесенные на X Невском международном экологическом конгрессе в Петербурге.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила о постепенном снятии ковидных ограничений в России в связи с решением ВОЗ. Вслед за ней сенатор Елена Афанасьева (ЛДПР) призвала Центризбирком отказаться от трехдневного голосования, введенного в связи с пандемией, и вернуться к однодневной процедуре волеизъявления.

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