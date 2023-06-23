Суд в Москве оштрафовал Каца* за отсутствие маркировки иноагента

Хорошевский суд Москвы рассмотрел административное дело в отношении политика Максима Каца* об отсутствии маркировки иностранного агента в публикациях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщила 23 июня "Медиазона"** со ссылкой на базу столичных судов. По итогам заседания оппозиционер был признан виновным.

Согласно материалам дела, в вину Кацу* ставилась публикация трех постов в Telegram весной 2023 года без указания на статус иноагента. Заседание по делу состоялось 21 июня, участия в нем не принял ни сам политик, ни его представители.

Наказание по вменяемой Кацу* статье предполагает наложение штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Какое именно взыскание было назначено политику, неизвестно. В постановлении суда сумма не указана. На вопрос "Медиазоны"** о величине штрафа Кац* сообщил, что не располагает пока информацией на этот счет.

Кац* был признан иноагентом в июле 2022 года. В минувшем марте Басманный суд Москвы заочно арестовал его по делу о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК РФ). Сам он находится за границей.

*Минюст внес Максима Каца в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру