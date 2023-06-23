Хинштейн: Законопроект о дипфейках разработают в осеннюю сессию Госдумы

Законопроект о дипфейках будет разработан в осеннюю сессию Государственной думы, пообещал глава парламентского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Необходимость введения новой меры он обосновал борьбой с мошенниками и противостоянием в информационной войне.

"Дипфейки способны и угонять аккаунты, и воровать средства с банковских счетов, и — что особенно важно в текущей ситуации — становиться оружием в информационной войне", — написал 23 июня депутат в своем Telegram-канале.

Хинштейн выразил мысль, что сейчас уже и специалистам стало сложно отличать подлинную информацию от фейковой, из-за чего компании вкладываются в исследования по противостоянию дипфейкам. В такой ситуации сгенерированный нейросетями контент может представлять реальную угрозу, полагает парламентарий.

По мнению депутата, вопрос противодействия дипфейкам нужно решить, пока он "не вышел из-под контроля и не возникли риски дискредитации". В связи с этим следует "закрепить "дипфейки" в нашем законодательстве и поставить этому явлению прочный заслон", резюмировал он.

Ранее заместитель Хинштейна по комитету Антон Горелкин сообщил о разработке законопроекта о маркировке созданного нейросетями контента. В свою очередь, на Петербургском международном экономическом форуме АНО "Диалог регионы" представило систему "Зефир", разработанную для выявления дипфейков в режиме реального времени.

Фото: ЗАКС.Ру