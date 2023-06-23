В следующем году борьба с борщевиком развернется в 92 поселениях Ленобласти

В комитете Ленобласти по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу завершился первый этап конкурса на выдачу субсидий муниципалитетам для уничтожения борщевика Сосновского. Список из 92 победителей опубликован на сайте комитета, говорится в сообщении региональной администрации.

Как отметил председатель комитета по АПК Олег Малащенко, Ленобласть выплачивает из бюджета до 95% средств, необходимых на борьбу с борщевиком. Также он напомнил о проведенных ранее изменениях в региональное законодательство, позволяющих муниципалитетам штрафовать владельцев земельных участков за выявленный опасный сорняк. "Необходимо активно пользоваться всеми этими возможностями. Мы ждем новые поселения для включения в программу", — резюмировал чиновник.

При обнаружении борщевика жителей области просят проверить, присутствует ли их населенный пункт в списке. Если нет, следует обратиться в муниципальную администрацию для включения в программу по борьбе с вредным растением.

В этом сезоне областные власти намерены обработать от борщевика 106 поселений. В апреле губернатор Александр Дрозденко говорил о возможности выделения средств для проведения экспериментов по переработке борщевика.

Фото: lenobl.ru