Дрозденко: Ленобласть может выделить средства на эксперимент по переработке борщевика, но с условием

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко высказался 6 апреля о перспективах эксперимента по переработке борщевика Сосновского. Своими мыслями на этот счет глава региона поделился на заседании экологического совета.

Среди прочих тем на заседании экосовета рассмотрели и вопрос обращения с борщевиком. Ученые предлагают рассматривать этот сорняк в качестве ценного сырья и, в частности, перечисляют 21 вариант его использования, уточнили в пресс-службе региональной администрации. Например, из растения можно делать бумагу или же графеновые пластины, поглощающие радионуклеиды.

В своем выступлении о возможности использования борщевика Дрозденко дал понять, что региональные власти могут предоставить средства на эксперимент, но лишь однократно.

"У нас есть возможность выделить деньги для проведения промышленного эксперимента по переработке борщевика Сосновского, но инициаторы проекта должны представить конкретные предложения", — объявил он. По словам чиновника, в дальнейшем проект должен будет выйти на самоокупаемость.

В мае прошлого года Ленобласть выделила свыше 55 миллионов рублей на борьбу с борщевиком.