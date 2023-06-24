Минобороны обратилось с увещеванием к бойцам ЧВК "Вагнер"

На следующий день после возбуждения дела о вооруженном мятеже против руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Минобороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов этой организации. Ведомство заявило, что Пригожин обманывает своих подчиненных и осуществляет "преступную авантюру".

"Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов", - говорится в официальном сообщении пресс-службы министерства.

Чиновники гарантируют безопасность всем сотрудникам Пригожина, кто послушается его советов и указаний.

Утром 24 июня в Москве и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции. Здание "ЧВК Вагнер Центра" в Петербурге оцепили.

Фото: ЗАКС.Ру