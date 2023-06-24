Праздник "Алые паруса" отменять не планируют

Праздник выпускников "Алые паруса" пройдет по плану, отменять его не планируется. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из организаторов торжества — Пятый канал.

"Команды отменять "Алые паруса" не было. Мы совсем недавно вернулись с репетиции, так что все должно пройти по плану", - рассказали в пресс-службе телеканала.

Пресс-служба Смольного утром 24 июня выступила с официальным заявлением о "спокойной и контролируемой обстановке" в городе. Утверждается, что губернатор находится в постоянном контакте с силовиками. Упоминается в сообщении и факт оцепления здания "ЧВК Вагнер Центра" в Невском районе.

В Москве 24 июня введен режим контртеррористической операции.

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