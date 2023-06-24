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Новости 10:36

Праздник "Алые паруса" отменять не планируют

фото ЗакС политика Праздник "Алые паруса" отменять не планируют

Праздник выпускников "Алые паруса" пройдет по плану, отменять его не планируется. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из организаторов торжества — Пятый канал.

"Команды отменять "Алые паруса" не было. Мы совсем недавно вернулись с репетиции, так что все должно пройти по плану", - рассказали в пресс-службе телеканала.

Пресс-служба Смольного утром 24 июня выступила с официальным заявлением о "спокойной и контролируемой обстановке" в городе. Утверждается, что губернатор находится в постоянном контакте с силовиками. Упоминается в сообщении и факт оцепления здания "ЧВК Вагнер Центра" в Невском районе.

В Москве 24 июня введен режим контртеррористической операции.

Фото: ЗАКС.Ру


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