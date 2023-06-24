В северо-западных регионах России усилили меры безопасности

Последствия возбуждения дела о вооруженном мятеже против главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина отразились на решениях властей в некоторых регионах российского Северо-Запада.

Так, в республике Коми отменили намеченные на уик-энд выпускной "Твои облака" (Сыктывкар), республиканский арт-фестиваль "Точка притяжения" (Ухта) и рок-фестиваль "Сосны" (Сосногорск).

В свою очередь, губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что меры безопасности в регионе приняты повышенные. При этом обстановку он охарактеризовал как контролируемую.

Между тем, запланированные массовые мероприятия в Петербурге и Ленобласти чиновники отменять пока не собираются.

Фото: ЗАКС.Ру