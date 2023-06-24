Миронов поддержал Путина в ситуации вокруг ЧВК "Вагнер"

Лидер справедливороссов Сергей Миронов прокомментировал уголовное дело о вооруженном мятеже, возбужденное против руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, и его последствия. В конфликте бизнесмена и Кремля депутат поддержал главу государства.

"Есть сторона врага и сторона России во главе с Президентом. Президентом Владимиром Путиным даны четкие указания силовым и специальным службам по реагированию на любые противоправные действия. Они должны быть исполнены", - говорится в заявлении политика.

По его словам, сегодняшний день не подходит для демонстрации личных обид и "распрей".

Ранее Миронов фотографировался со ставшей знаменитым атрибутом "вагнеровцев" кувалдой и лично посещал "ЧВК Вагнер Центр", который 24 июня оцепили силовики. На последнем съезде своей партии Миронов включал для зала обращение Пригожина.

Фото: ЗАКС.Ру