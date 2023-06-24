ЛДПР проводит дисциплинарное разбирательство в отношении депутата Власова

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что в партии проводится дисциплинарное разбирательство в связи с "поведением" его коллеги по парламенту Василия Власова, в приемной которого 24 июня прошел обыск в связи с ситуацией с ЧВК "Вагнер".

"Позиция партии проста и понятна: мы выступаем за объективное и всестороннее расследование, в случае доказательств вины Власова соответствующие решения будут приняты, - написал Слуцкий на своей странице "ВКонтакте". - Самого же депутата настоятельно прошу определиться, с кем он: с Россией и Президентом или с предателями Родины".

Депутат также добавил, что его электронная почта и аккаунт партии в одной из социальных сетей были взломаны, в связи с чем он направил заявление в правоохранительные органы.

Напомним, днем 24 июня депутат Госдумы Василий Власов (в начале 2022 года был координатором ЛДПР в Петербурге) в своем Telegram-канале рассказал, что в его приемной, где ранее велась запись в ряды ЧВК "Вагнер", проходит обыск. В отношении основателя "Вагнера" Евгения Пригожина накануне было заведено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа. Утром 24 июня президент России Владимир Путин в телеобращении заявил, что организаторов мятежа ждет "неминуемое наказание".

фото duma.gov.ru