Силовики запретили журналистам снимать во время обысков у отеля "Трезини"

Сотрудники правоохранительных органов потребовали у журналистов MR7 удалить фотографии, сделанные возле отеля "Трезини", где 24 июня проходили обыски в связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер".

Как сообщает издание, люди в форме ФСБ требовали у сотрудников СМИ предъявить им телефоны и удаляли снимки, сделанные возле здания. "Свои действия силовик объяснил тем, что "здесь работают оперативники и снимать их нельзя"", - пишет MR7.

Корреспонденту ЗАКС.Ру рядом с отелем сотрудник правоохранительных органов заявил, что намерен "изъять камеру", если журналист будет снимать происходящее. По словам силовика, фотографировать объект "запрещено".

Напомним, вечером 23 июня было объявлено о возбуждении уголовного дела о попытке военного мятежа из-за заявлений основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Сегодня сотрудники правоохранительных органов оцепили здание "ЧВК Вагнер Центра" на Зольной улице, а также приехали с обыском в офис Пригожина у отеля "Трезини". В ходе обыска оперативники изъяли из припаркованного во дворе автомобиля коробки, заполненные деньгами.

фото ЗАКС.Ру