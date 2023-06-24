Возле офиса Пригожина силовики нашли "Газель" с коробками наличных

За петербургской гостиницей "Трезини" в Академическом переулке сотрудники ФСБ вместе со спецназом обнаружили "Газель", наполненную коробками с наличными рублями. Об этом сообщает "Фонтанка".

По сведениям СМИ, в отеле может располагаться офис бизнесмена Евгения Пригожина, ставшего накануне фигурантом дела о подготовке вооруженного мятежа.

По оценкам журналистов, силовики изъяли по меньшей мере несколько десятков миллионов рублей. Коробки с деньгами, не став пересчитывать содержимое, обклеили липкой лентой.

Кроме отеля "Трезини", в рамках дела Пригожина 24 июня обыскивали "ЧВК Вагнер Центр" и приемную депутата Госдумы Василия Власова.

фото: Дмитрий Абрамов / MR7