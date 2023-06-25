Движение по трассе из Таганрога в Ростов-на-Дону, перекрытое из-за "вагнеровцев", восстановили

Ситуация в Ростовской области пришла в норму, известил глава региона Андрей Фатеев у себя в Telegram-канале. Он уточнил, что сняты все ограничения по въезду и выезду из Ростова-на-Дону и полностью восстановление движение по федеральной автотрассе из Таганрога.

Городские службы, по словам Фатеева, работают в штатном режиме.

Напомним, что трассу из Таганрога в Ростов-на-Дону перекрывали минувшим днём, 24 июня, из-за движения колонн ЧВК "Вагнер".

Бизнесмен Евгений Пригожин ранее стал фигурантом уголовного дела о попытке военного мятежа. Впоследствии белорусскому лидеру Александру Лукашенко удалось уговорить лидера "вагнеровцев" не предпринимать попыток похода на Москву, а кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков объявил, что дело будет прекращено.

Фото: ЗАКС.Ру