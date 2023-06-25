Последние эшелоны ЧВК "Вагнер" уходят из Воронежской области

Бойцы ЧВК "Вагнер", командира которых минувшим днём обвинили в попытке военного мятежа, покидают Воронежскую область. Губернатор региона Александр Гусев пообещал снять все введённые ранее ограничения, как только последняя единица техники пересечёт границу.

Колонна, по его словам, двигается "в штатном порядке и без эксцессов".

"После окончательного разрешения ситуации мы снимем введенные ограничения. Благодарю всех воронежцев за выдержку", — поделился Гусев у себя в Telegram-канале.

Ущерб от действий бойцов власти оценят позднее.

Ранее мэр Ростова-на-Дону рассказывал, что после того, как в городе побывали "вагнеровцы", на улицах придётся заменить не менее 10 тысяч дорожного полотна.

Бизнесмен Евгений Пригожин ранее стал фигурантом уголовного дела о попытке военного мятежа. Впоследствии белорусскому лидеру Александру Лукашенко удалось уговорить лидера "вагнеровцев" не предпринимать попыток похода на Москву, а кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков объявил, что дело будет прекращено.

Фото: Кепка Пригожина / Telegram