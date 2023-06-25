У петербургского "ЧВК Вагнер центра" по-прежнему продолжает дежурить полиция

Петербургские правоохранители продолжают дежурить у офиса "ЧВК Вагнер центра", пишет в воскресенье, 25 июня, ТАСС. У входа в здание, расположенное на Зольной улице, дежурит полицейский "бобик", сам центр при этом закрыт.

Давать какие-либо комментарии СМИ работники правоохранительных структур отказались.

По близлежащим улицам никаких полицейских "кордонов" не наблюдается, равно как нет каких-либо ограничений. Вывеска с названием "ЧВК Вагнер центр" также остаётся на месте.

Днём ранее, 24 июня, во время так называемого мятежа бизнесмена Евгения Пригожина и его "вагнеровцев" в Петербурге оцепляли здание "ЧВК Вагнер центра. Кроме того, обыск проводился в офисе предпринимателя у отеля "Трезини". В ходе оперативных мероприятий силовики изяли из припаркованного во дворе автомобиля коробки, заполненные деньгами.

Фото: Дмитрий Абрамов / MR7