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Новости 9:21

Режим КТО отменили в Москве и Подмосковье

фото ЗакС политика Режим КТО отменили в Москве и Подмосковье

На территории Москвы и Подмосковья сняли правовой режим контртеррористической операции (КТО), информирует Национальный антитеррористический комитет России (НАК).

Об отмене всех введённых несколькими днями ранее ограничений сообщил также столичный мэр Сергей Собянин. Он уточнил также, что торжества для выпускников школ должны пройти 1 июля.

"Ещё раз благодарю москвичей за спокойствие и понимание", — написано в блоге Собянина.

Режим КТО вводили в Москве и Московской и Воронежской областях ввиду военного мятежа, якобы организованного главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Пока что он является фигурантом уголовного дела по статье о мятеже, однако в Кремле пообещали снять все обвинения против предпринимателя после его "капитуляции".

Фото: unsplash


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