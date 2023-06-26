Первомайский пикет на Дворцовой площади стал поводом для штрафа за дискредитацию армии

Дзержинский районный суд Петербурга 26 июня оштрафовал на 40 тысяч рублей Сергея Тужилкова из-за пикета на Дворцовой площади 1 мая. Его признали виновным в дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП), передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. На плакате Тужилкова был приведен известный первомайский лозунг и дата начала специальной военной операции. На заседании автор плаката не присутствовал.

В административном протоколе говорилось, что Тужилков своим плакатом дискредитировал российскую армию. Представитель Тужилкова юрист Владислав Сосенский в суде ходатайствовал о проведении лингвистической экспертизы. Суд отказал. Также Сосенский рассказал суду, что лозунг существует давно и на 1 мая его можно услышать "из каждого утюга", а упоминание даты начала спецоперации само по себе не может нарушать закон. Ответить на вопрос судьи, почему Тужилков решил совместить первомайский лозунг с 24 февраля, защитник не смог.

После заседания Сосенский сообщил ЗАКС.Ру, что намерен обжаловать протокол.

Ранее в Законодательном собрании Петербурга представили законодательную инициативу, по которой за оскорбления "защитников Отечества" можно будет привлекать к уголовной ответственности. В парламенте за такое деяние предложили лишать свободы на срок до трех лет.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру