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Первомайский пикет на Дворцовой площади стал поводом для штрафа за дискредитацию армии

фото ЗакС политика Первомайский пикет на Дворцовой площади стал поводом для штрафа за дискредитацию армии

Дзержинский районный суд Петербурга 26 июня оштрафовал на 40 тысяч рублей Сергея Тужилкова из-за пикета на Дворцовой площади 1 мая. Его признали виновным в дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП), передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. На плакате Тужилкова был приведен известный первомайский лозунг и дата начала специальной военной операции. На заседании автор плаката не присутствовал. 

В административном протоколе говорилось, что Тужилков своим плакатом дискредитировал российскую армию. Представитель Тужилкова юрист Владислав Сосенский в суде ходатайствовал о проведении лингвистической экспертизы. Суд отказал. Также Сосенский рассказал суду, что лозунг существует давно и на 1 мая его можно услышать "из каждого утюга", а упоминание даты начала спецоперации само по себе не может нарушать закон. Ответить на вопрос судьи, почему Тужилков решил совместить первомайский лозунг с 24 февраля, защитник не смог. 

После заседания Сосенский сообщил ЗАКС.Ру, что намерен обжаловать протокол. 

Ранее в Законодательном собрании Петербурга представили законодательную инициативу, по которой за оскорбления "защитников Отечества" можно будет привлекать к уголовной ответственности. В парламенте за такое деяние предложили лишать свободы на срок до трех лет.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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