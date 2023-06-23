В ЗакСе предложили наказывать за оскорбление защитников Отечества

Фото Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Петербургские депутаты предлагают лишать свободы на срок до трех лет за оскорбление защитников Отечества. Соответствующую инициативу с поправками к Уголовному кодексу 23 июня одобрил парламентский комитет по законодательству, который подготовил документ. Так собираются защитить честь и достоинство военных, добровольцев и ветеранов боевых действий.

На заседании комитета по законодательству 23 июня поддержали инициативу о внесении изменений в Уголовный кодекс в части защиты чести и достоинства защитников Отечества. Документ подготовлен самим комитетом. Авторы предлагают Государственной думе дополнить статью об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК) пунктом, который защитил бы от грубостей лиц, которые в документе обозначены как "защитники Отечества". Также вводится определение, кого именно стоит относить к защитникам: военнослужащих, ветеранов военной службы, ветеранов боевых действий и участников добровольческих формирований, которые содействуют Вооруженным силам.

Преступным деянием, согласно тексту документа, станет публичное оскорбление этих лиц при исполнении ими решений органов власти в связи с объявлением мобилизации или военного положения, а также при вооруженном конфликте или проведении боевых действий. Запрет касается оскорблений как в СМИ, так и в интернете.

Комитет предложил за такое деяние куда более строгую санкцию, чем при оскорблении остальных должностных лиц: штрафы от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные работы, ограничение свободы до трех лет, либо принудительные работы или лишение свободы на тот же срок. Сейчас статья об оскорблении представителя власти допускает максимальное наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей или обязательные работы на срок до одного года. Глава комитета, единоросс Всеволод Беликов в разговоре с ЗАКС.Ру пояснил, что строгость наказания обусловлена более важной, по его мнению, ролью "людей с ружьем", чем "братьев-чиновников". На заседании он заявил, что нынешняя ситуация в стране требует дополнительных гарантий для военных.

- Мы понимаем, что отношение к нашим защитникам на территории разное. Одно дело на традиционных наших территориях — это одна история. Даже на вновь обретенных территориях в Крыму и Севастополе мы понимаем, что с этим не сталкивались даже и не слышали об этом. Понятней и яснее эта ситуация также в ЛНР и ДНР, но в той же Запорожской и Херсонской области мы сталкиваемся с фактами оскорбления чести и достоинства наших защитников. Эта норма будет носить охранительный характер, мы понимаем, что в свое время очевидно было принято, возможно, правильное в тех условиях решение о декриминализации статьи, так как признака общественной опасности у нас не было [уголовное наказание за оскорбление отменили в 2011 году]. Однако сегодня совсем другая история, - считает Беликов.

Его однопартиец Константин Чебыкин также выступил в поддержку законодательной инициативы. Кроме защиты чести и достоинства военных, он предложил еще подумать над материальной поддержкой для солдат.

- Совершенно полностью поддерживаю. Люди в форме, люди, которые защищают Отечество, которые обеспечивают нам правопорядок, они должны быть обязательно защищены со всех сторон, - добавил единоросс.

Член фракции "Справедливая Россия — За правду" Александр Новиков поинтересовался, существует ли какая-нибудь статистика по оскорблениям военных, чтобы оценить актуальность такой инициативы.

- Если ли вообще какая-нибудь статистика, оскорбляют ли наших военнослужащих, и есть ли случаи, когда люди, которые это сделали, не понесли должного наказания? Мы вообще-то орган, который должен принимать законы сухие, конкретные законы, а не орган агитации и пропаганды. Мы все вас поддерживаем, но в данном случае надо четко определить, чем мы тут заняты, - заявил Новиков.

Беликов точных данных назвать не смог, но привел пример, когда депутатский корпус лично мог наблюдать случай потенциального, с его точки зрения, оскорбления военнослужащих.

- Нет статистики, ее в принципе быть не может. Владимир Николаевич [Носов] подтвердит, что мы были все свидетелями случая в Ростове-на-Дону, когда нашей колонне, которая ехала на возложение к памятнику героев, стояла тетка и вот так [в этот момент депутат Беликов продемонстрировал коллегам два средних пальца - прим. ЗАКС.Ру] показывала, - сказал Беликов.

Депутат Александр Рассудов поинтересовался, где грань между критикой и оскорблением, добавив, что преступное деяние должно четко разделяться от иного. В инциденте с ростовчанкой он отметил, что не ясно, кому именно она показывала жест, с какой целью и по какой причине. Рассудов предположил, что из-за колонны она не могла перейти дорогу, а Вооруженные силы тут ни при чем.

- У нас очень много дефектов при составлении протоколов. У нас уже просто любое невинное высказывание и критика "дорога не построена" или "школа неправильно введена в эксплуатацию" уже рассматривается как оскорбление власти. Внесите тогда просто закон, что у нас презумпция, даже не презумпция, потому что она подлежит доказыванию, а у нас аксиома, что власть всегда права, даже когда она не права. Тогда мы честно об этом заявим. А то, чем мы занимаемся — это недопустимо с точки зрения базовых основ юриспруденции, - возразил Рассудов.

Глава комитета с ним не согласился. Он подчеркнул, что похожие ограничения уже есть, и напомнил об уголовной ответственности за неуважение к суду (ст. 297 УК). Отметим, оскорбление участников процесса предусматривает максимальное наказание в виде ареста только до шести месяцев, а не лишение свободы на три года, как в инициативе КПЗ.

Против проекта законодательной инициативы проголосовали лишь Новиков и Рассудов.

В разговоре с ЗАКС.Ру Беликов не стал пояснять, какие возможные ситуации могли бы послужить поводом для возбуждения уголовного дела по предложенной инициативе. Он подчеркнул, что этим должны заниматься ведомства с соответствующими полномочиями.

- Как органы предварительного следствия, органы дознания будут формировать практику, как государственный обвинитель, как суды будут рассматривать — я не могу сказать, но то ,что с точки зрения права мы делаем корректно — это точно, - заверил Беликов.

Напомним, в марте 2022 года, на фоне проведения специальной военной операции на Украине, в России ввели ответственность за дискредитацию Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП и ст. 280.3 УК) и распространение недостоверных сведений о действиях военнослужащих (ст. 207.3 УК). Поводом для административных дел часто становятся любые высказывания об армии, а иногда к ответственности привлекают даже без упоминаний ВС. Так, например, на 35 тысяч рублей оштрафовали главу фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга Александра Шишлова. Суд признал его виновным из-за трех публикаций на личной странице во "ВКонтакте": о Жириновском, георгиевской ленточке и Великой Отечественной войне.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру