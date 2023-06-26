Миронов пообещал не отказываться от подаренной Пригожиным кувалды

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов не будет прятать кувалду, подаренную Евгением Пригожиным, сообщили ЗАКС.Ру в его пресс-службе.

"Не судите по себе обо всех прочих, если у кого-то отсутствуют признаки совести и пола, как-то сами с этим живите. Для меня подарок Пригожина прежде всего знак соратничества в святом деле – защиты Родины и борьбе с ее недругами. То, что произошло 24 июня, – для меня абсолютно неприемлемо и таковым останется. Но это не зачеркивает ни прежних отношений с человеком, ни его прежних заслуг. И то, что колонны "Вагнера" остановились и не перешли роковую черту, означает, что все-таки у них интересы нашей Родины и подчинение президенту на первом месте", - заявил Миронов.

Он также выразил надежду, что "бойцы "Вагнера" впишут еще немало славных страниц в ратную историю России".

Ранее Миронов и его фракция выступали в Госдуме с инициативами о легализации частных военных компаний и предоставлении ее участникам статуса ветеранов боевых действий. Он также посещал открывшийся в Петербурге "ЧВК Вагнер центр" и получил в подарок от Пригожина кувалду, которую пообещал держать в своем кабинете.

После начала двухдневного похода ЧВК "Вагнер" в сторону Москвы лидер "Справедливой России - За правду" выступил в поддержку президента и призвал стороны решать конфликт мирным путем.

Фото: пресс-служба Сергея Миронова