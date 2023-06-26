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Новости 14:55

После "Алых парусов" вывезли 12 тонн мусора

фото ЗакС политика После "Алых парусов" вывезли 12 тонн мусора

Более 12 тонн отходов было вывезено после праздника выпускников "Алые паруса", который состоялся 24 июня. Весь мусор отправлен на обработку, сообщили в пресс-службе Невского экологического оператора. Порядка 97% из них могут быть переработаны. 

"В течение всей праздничной ночи мусоровозы принимали отходы по мере накопления контейнеров, чтобы праздничные улицы города оставались чистыми. А уже ранним утром после окончания праздника сотрудники всех задействованных городских служб ЖКХ привели в порядок центральные улицы города", - рассказали в НЭО. 

Всего при уборке улиц были задействованы несколько организаций: НЭО, ООО "Ресурс АТЭ", ООО "ПКФ "Петро-Васт", Автопарк №1 "Спецтранс" и СПб ГУДП "Центр". 

Отметим, количество мусора, по сравнению с прошлым годом, выросло в четыре раза. В 2022 году коммунальщики собрали лишь 3 тонны. Тогда же впервые было принято решение отправить отходы на переработку.

Напомним, в МВД насчитали 1,2 млн человек во время праздника. 52 тысячи из них - выпускники школ. Каких-либо серьезных нарушений правопорядка правоохранительные органы не зафиксировали. 

Константин Леньков / Фото НЭО


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