После "Алых парусов" вывезли 12 тонн мусора

Более 12 тонн отходов было вывезено после праздника выпускников "Алые паруса", который состоялся 24 июня. Весь мусор отправлен на обработку, сообщили в пресс-службе Невского экологического оператора. Порядка 97% из них могут быть переработаны.

"В течение всей праздничной ночи мусоровозы принимали отходы по мере накопления контейнеров, чтобы праздничные улицы города оставались чистыми. А уже ранним утром после окончания праздника сотрудники всех задействованных городских служб ЖКХ привели в порядок центральные улицы города", - рассказали в НЭО.

Всего при уборке улиц были задействованы несколько организаций: НЭО, ООО "Ресурс АТЭ", ООО "ПКФ "Петро-Васт", Автопарк №1 "Спецтранс" и СПб ГУДП "Центр".

Отметим, количество мусора, по сравнению с прошлым годом, выросло в четыре раза. В 2022 году коммунальщики собрали лишь 3 тонны. Тогда же впервые было принято решение отправить отходы на переработку.

Напомним, в МВД насчитали 1,2 млн человек во время праздника. 52 тысячи из них - выпускники школ. Каких-либо серьезных нарушений правопорядка правоохранительные органы не зафиксировали.

Константин Леньков / Фото НЭО