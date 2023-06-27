Володин хочет наказать госслужащих, уехавших во время мятежа

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил коллегу Василия Пискарева проверить, кто из чиновников покинул страну во время подготовки вооруженного мятежа 23-24 июня, инициированного ЧВК "Вагнер". Как пишет "Коммерсант", глава нижней палаты заявил, что это "должно быть в том числе наказуемо". С его позицией согласен лидер справедливороссов Сергей Миронов, желающий обнародования списка фамилий уехавших госслужащих.

Володина интересуют те из уехавших, кто "занимает значимые должности, работает на государственной службе, в государственных структурах, акционерных обществах, корпорациях". По мнению спикера, совершившие отъезд в трудный для страны момент не должны быть на содержании у общества и к ним нужно применить соответствующие меры.

Напомним, что вечером 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отказался от похода Москву, где на тот момент был введен режим контртеррористической операции. Утром 27 июня ФСБ закрыла дело о подготовке мятежа (ст. 279 УК).

фото: kremlin.ru