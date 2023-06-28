Прямую линию губернатора на следующей неделе проведет Николай Линченко

Очередная прямая линия губернатора Петербурга состоится вечером в понедельник, 3 июля. Как до этого, вместо Александра Беглова ее проведет один из заместителей главы города. В этот раз общаться с горожанами доверили вице-губернатору Николаю Линченко.

"По традиции эфир будет тематическим. Основной станет тема, которая чаще всего встретится в ваших вопросах. На другие обращения коллеги также обязательно ответят", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Беглова вечером 27 июня.

Линченко курирует работу комитетов по строительству, по градостроительству и архитектуре, по инвестициям, по развитию транспортной инфраструктуры, а также комитета имущественных отношений и Госстройнадзора. Задавать ему вопросы можно на странице во "ВКонтакте" или же по номеру 246-79-49.

Прямая линия начнется 3 июля в 20:00. Смотреть ее можно будет в эфире телеканала "Санкт-Петербург" либо же в группе городского правительства во "ВКонтакте".

В предыдущий раз вместо Беглова общался с петербуржцами вице-губернатор Борис Пиотровский. Темой прямой линии стало развитие спорта.

Фото: ЗАКС.Ру