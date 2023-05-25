Спортивная линия с Борисом Пиотровским

кадр из трансляции в группе правительства Петербурга "ВКонтакте"

Вице-губернатор Борис Пиотровский, курирующий в Петербурге культуру, внутреннюю политику, туризм, спорт и взаимодействие со СМИ, больше часа отвечал на вопросы горожан в рамках "прямой линии" правительства. Тему спорта выбрал Центр управления регионом после анализа обращений. Чиновник рассказал об импортозамещении и создании новых площадок. Про Fan ID речь не зашла.

Смольный вновь провел "прямую линию", где представители городской власти отвечали на заранее отобранные вопросы горожан. На этот раз вместо губернатора Александра Беглова с петербуржцами общался его заместитель Борис Пиотровский. В его зону ответственности входит культура, взаимодействие со СМИ, развитие туризма, дела молодежи, внутренняя политика и спорт. Именно развитие спорта и стало главной темой эфира с Пиотровским.

Начало беседы в эфире телеканала "Санкт-Петербург" Пиотровский посвятил поручению президента, согласно которому в рамках национального проекта "Демография" к 2030 году в городе должно быть привлечено в спорт 75% населения города. О статистических данных был первый вопрос прямой линии. По итогам 2022 года в городе насчитали 2 789 000 человек, которые регулярно занимаются спортом, что составляет 49,7% от числа горожан. В последнее время чиновники говорили, что в Петербурге около 58% спортивных жителей. В середине 80-х годов в Ленинграде этот показатель был на уровне 30%. При этом физкультурников можно было заметить повсеместно, отметили в вопросе.

- Сейчас занимающихся, по вашим словам, в два раза больше, а занимающихся людей не видать, - зачитал вопрос ведущий Юрий Зинчук.

Пиотровский назвал озвученные цифры "правильными", но отметил, что итогов за 2023 год еще не подводили, а он иногда позволяет себе "округлить", что, по его мнению, вполне допустимо. 58% - это заниженная сумма, чтобы не ошибиться, пояснил вице-губернатор. С тезисом о том, что спортивных людей не видно, Пиотровский не согласился.

- У нас с каждым годом количество людей, которые приходят на спортивные мероприятия - оно больше и больше. Каждое спортивное массовое мероприятие ставит рекорд. У нас была велогонка - рекорд. Какие-то забеги - рекорд. Это, на самом деле, объективные цифры, которые доказывают статистические данные, - рассказал Пиотровский.

От численности спортивных мероприятий перешли к их "импортозамещению". Пиотровский похвастался самым быстрым опытом замещения - триатлоном Iron Man. После начала специальной военной операции бренд прекратил свою деятельность в России.

- Мы подготовились и придумали свой формат - "Медный всадник". Это был самое такое быстрое и качественное импортозамещение, потому что команда осталась вся та же, опыт у нас такой же, а ограничений, которые на нас накладывает франшиза, нет никаких, - отметил чиновник.

В эфире прозвучали и другие вопросы по поводу импортозамещения. Петербурженка, занимающаяся баскетболом, предложила создать в городе стильные и современные баскетбольные площадки как в Париже. В пример она привела Pigalle Duperre. Это небольшой корт, в создании которого приняли участие марка одежды Pigalle, дизайнеры из агентства Ill-Studio, и спортивная марка Nike. Площадка, на месте которой раньше была обычная парковка, стала своеобразной визитной карточкой столицы Франции. Не все участники эфира смогли выговорить иностранное название, но вице-губернатор заявил, что знает о таком урбанистическом решении, но для Петербурга подобное решение не приоритетно.

- На сколько я помню, у нас на Петроградке, на Гатчинской улице что-то подобное существует. Вызывает много нареканий со стороны жителей, потому что довольно громко это все. Это вынужденный формат, когда люди не знают, как организовать. Мне, конечно, ближе, сейчас в современном мире реализовывать подобные задачи многофункциональными спортивными площадками, - считает Пиотровский.

Еще один вопрос об импортозамещении был посвящен иностранным названием спортивных мероприятий. Автора обращения возмутило, что в городе есть велогонка Lа Strada, но нет гонки имени, например, советского велогонщика Виктора Капитонова. Пиотровскому этот вопрос показался сложным.

- С одной стороны, я полностью согласен, мне бы тоже хотелось назвать гонку именем Капитонова, с другой стороны - нужно аккуратно относится к этим вещам. La Strada появилась какое-то количество лет назад и имеет организаторов своих. <...> Я не думаю, что нужно так кидаться менять все названия, - сказал Пиотровский.

Отметим, Пиотровский и сам ярый любитель велоспорта. Неделей ранее он принимал участие в заезде La Strada, а в 2022 году даже травмировался во время гонки и сломал руку.

Говоря об инфраструктуре для велоспорта, вице-губернатор признал, что в центре Петербурга мало велодорожек, но исправить это затруднительно из-за архитектурных особенностей. Он отметил, что сейчас все новые дороги строятся исключительно с учетом размещения в них места для велосипедистов. Он заявил, что к 2030 году протяженность велодорожек составит 300 километров. Сейчас - только около 150 км.

Другие вопросы были посвящены бытовым трудностям. Например, можно ли записать ребенка в спортивную секцию, если прописан в другом районе (можно, заверил вице-губернатор), где получить хоккейный инвентарь, чтобы ребенок мог себя попробовать в спорте, не нанося ущерба семейному бюджету (это не просто), а также как искать ближайшую спортивную площадку (через Telegram-бот) и где найти полезную информацию для начинающих бегунов (в соцсетях комитета по физической культуре и спорта).

Затронули и другие темы. Например, одна из жительниц пригласила чиновника на народный сход против того, чтобы у жителей отбирали стадион "Олимпийские надежды". Пиотровский заявил, что у горожан никто ничего не отбирает, просто здание находится в аварийном состоянии. ЗАКС.Ру подробно рассказывал об объекте год назад.

- На сегодняшний день, стадион "Олимпийские надежды" находится в аварийном положении. Там невозможно заниматься ничем. Там попросту опасно. Поэтому работа ведется, у нас есть концепция развития, есть понимание, - пообещал Пиотровский.

В прямом эфире обсудили строящуюся СКА Арену, которую возводят на месте СКК. Она должна стать самым большим ледовым комплексом в мире. Также Пиотровский упомянул о ремонте школьных стадионов - каждый год собираются реконструировать не менее 50 объектов.

Под конец беседы Пиотровский решил рассказать о попытках Смольного сделать спортивные мероприятия более доступными и намерении минимизировать вынужденные ограничения. Речь шла об ограничении дорожного движения, а не Fan ID, известном как "карта болельщика", против которого выступило фанатское движение.

Константин Леньков