Капитанов: Мигранты в Петербурге стали чаще легализоваться

Трудовые мигранты в Петербурге стали чаще обращаться за получением лицензий, заявил в интервью "Петербургскому дневнику" глава комитета межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олег Капитанов. При этом количество приезжающих на заработки иностранцев уменьшилось за последние годы, следует из его слов.

Как уточнил чиновник, если до пандемии коронавируса в год Петербург посещали около 2,5 миллиона иностранцев, то сейчас за год в аэропорт Пулково прилетают около 700 тысяч граждан иных государств. Из них около 500 тысяч указывают трудовую деятельность в качестве цели въезда в страну. При этом в дальнейшем часть приехавших направляются в Ленинградскую, Новгородскую и Псковскую области, а не остаются в Петербурге, отметил Капитанов.

"Мигрантов стало меньше, — заявил глава комитета. — В то же время количество выданных трудовых патентов увеличилось. Если до пандемии было 236 тысяч, сейчас — 270 [тысяч]".

По мнению Капитанова, приведенные им цифры указывают на то, что трудовые мигранты стали чаще легализовываться. "Со своей стороны, стараемся сделать этот процесс максимально доступным и прозрачным", — добавил он.

Месяцем ранее появилась информация о том, что ЛДПР готовит законопроект о запрете въезда в Россию иностранкам на поздних сроках беременности.

Фото: ЗАКС.Ру