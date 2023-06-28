"Каждый откликнулся": Спикер Бельский поблагодарил коллег за поддержку президента

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский решил поблагодарить депутатов парламента за работу перед уходом на летние "каникулы". Речь спикера не обошлась без упоминания сплоченности вокруг президента Владимира Путина во время событий 23-24 июня.

- Отдельно хотел поблагодарить наших депутатов, которые выступили в поддержку нашего президента Владимира Владимировича Путина в эту субботу. Кто-то делал это в виде видеообращения, кто-то так поддерживал. Это очень важно. Это говорит о сплоченности нашей страны, нашего города, людей, которые поддерживают нашего президента. <...> Здесь очень важна была поддержка каждого. Каждый откликнулся. Каждый высказал свою позицию с разной политической направленностью. Это не имело для нас никакого значения, потому что мы все стояли на защите нашего государства, нашей Родины, которую хотели разорвать на части, - рассказал Бельский.

Отметим, сам председатель Бельский 24 июня опубликовал видеоролик со словами о поддержке президента. В тот же день он призывал петербуржцев, состоящих в ЧВК "Вагнер", не принимать участие в вооруженном мятеже.

Ранее в этот день с речью о событиях выходных дней выступил губернатор Александр Беглов. Он также поблагодарил депутатов и чиновников за то, что они смогли защитить город.

Константин Леньков, фото: ЗАКС.Ру