ЗакС одобрил льготную продажу квартир еще шестерым спортсменам из Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 28 июня одобрили продажу целевым назначением квартир для шести спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов в спорте, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Документы о целевом назначении подготовил Смольный. Двухкомнатные квартиры достанутся многократной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Александре Пацкевич, чемпионам Сурдлимпийских игр Денису Федоренкову, Александру Матвееву и Анастасии Клечкиной, а также серебряному призеру Сурдлимпийских игр Роману Днеприкову и тренеру Андрею Радуху.

Матвееву достанется жилье в Полюстрово. Остальным - квартиры в Шушарах, поселке Ленсоветовский и Колпино.

Напомним, на прошлом заседании депутаты одобрили целевую продажу другим четырем спортсменам. Ранее стало известно, что площадь квартир составит около 50 кв.м.

Константин Леньков, фото: ЗАКС.Ру