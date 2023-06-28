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ЗакС одобрил льготную продажу квартир еще шестерым спортсменам из Петербурга

фото ЗакС политика ЗакС одобрил льготную продажу квартир еще шестерым спортсменам из Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 28 июня одобрили продажу целевым назначением квартир для шести спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов в спорте, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Документы о целевом назначении подготовил Смольный. Двухкомнатные квартиры достанутся многократной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Александре Пацкевич, чемпионам Сурдлимпийских игр Денису Федоренкову, Александру Матвееву и Анастасии Клечкиной, а также серебряному призеру Сурдлимпийских игр Роману Днеприкову и тренеру Андрею Радуху. 

Матвееву достанется жилье в Полюстрово. Остальным - квартиры в Шушарах, поселке Ленсоветовский и Колпино.

Напомним, на прошлом заседании депутаты одобрили целевую продажу другим четырем спортсменам. Ранее стало известно, что площадь квартир составит около 50 кв.м. 

Константин Леньков, фото: ЗАКС.Ру


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