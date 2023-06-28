МВД объявило в розыск активиста "Весны"*

Активист движения "Весна"**** Тимофей Мартыненко** объявлен в федеральный розыск, следует из данных в соответствующей базе МВД. Внимание на это обратила 28 июня "Медиазона"***.

"Разыскивается по статье УК", — говорится в графе с объяснением причин объявления оппозиционера в розыск. Информация о том, какая именно статья Уголовного кодекса инкриминируется активисту, отсутствует.

Мартыненко** был признан иностранным агентом в октябре прошлого года, в один день с координатором "Весны"* Богданом Литвином****. В декабре того же года Городской суд Петербурга признал движение "Весна"**** экстремистской организацией. Попытка оспорить решение окончилась неудачей, когда в минувшем мае Второй апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на решение Горсуда.

* Движение "Весна"*** по решению суда от 6.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна"*** также внесено в единый реестр иноагентов.

**Минюст внес Тимофея Мартыненко в единый реестр иноагентов

***Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Богдана Литвина в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру

*** Движение "Весна" по решению суда от 6.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна" также внесено в реестр незарегистрированных объединений - иностранных агентов.