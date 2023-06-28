ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:40

Для медиаменеджера Красильщика запросили девять лет колонии по делу о "фейках"

фото ЗакС политика Для медиаменеджера Красильщика запросили девять лет колонии по делу о "фейках"

Государственное обвинение запросило девять лет лишения свободы для медиаменеджера Ильи Красильщика, которого преследуют по делу о фейках про армию (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК), передает ТАСС.

Отягчающим обстоятельством для фигуранта стал инкриминируемый ему мотив политической ненависти или вражды. Поводом для заведения дела стали одно устное и одно письменное высказывание о военной спецоперации. Оба они датируются весной 2022 года.

В прошлом году Красильщик покинул Россию и основал сервис "Служба поддержки", адресованный соотечественникам, которые опасаются преследования со стороны государства.

В марте нынешнего года объявленного в розыск фигуранта заочно арестовали.

фото: Илья Красильщик / ВКонтакте


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама