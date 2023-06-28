Для медиаменеджера Красильщика запросили девять лет колонии по делу о "фейках"

Государственное обвинение запросило девять лет лишения свободы для медиаменеджера Ильи Красильщика, которого преследуют по делу о фейках про армию (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК), передает ТАСС.

Отягчающим обстоятельством для фигуранта стал инкриминируемый ему мотив политической ненависти или вражды. Поводом для заведения дела стали одно устное и одно письменное высказывание о военной спецоперации. Оба они датируются весной 2022 года.

В прошлом году Красильщик покинул Россию и основал сервис "Служба поддержки", адресованный соотечественникам, которые опасаются преследования со стороны государства.

В марте нынешнего года объявленного в розыск фигуранта заочно арестовали.

фото: Илья Красильщик / ВКонтакте