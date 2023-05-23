Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение против медиаменеджера Красильщика

Генеральная прокуратура сообщила 23 мая о том, что утвердила обвинительное заключение в отношении медиаменеджера Ильи Красильщика. Против него выдвинуты обвинения в распространении фейков о Вооруженных силах по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

По версии следствия, 3 апреля прошлого года Красильщик разместил на своей странице в соцсети пост с рассказом о событиях в Буче. Содержание текста отличалось от официальной трактовки событий, озвученной Министерством обороны. Кроме того, в середине апреля Красильщик выступил на YouTube-канале журналиста Ильи Шепелина, где также поделился мнением о спецоперации.

"Согласно официальной информации Минобороны России, военнослужащими ВС РФ не допускается применение запрещенных средств и методов ведения боевых действий, в отношении мирных жителей преступные действия не совершаются", — заявили в Генпрокуратуре и добавили, что российские военные не уничтожают гражданские объекты, а противоречащие этому утверждению материалы "являются провокациями".

Материалы дела направлены в Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу.

О возбуждении уголовного дела против Красильщика стало известно в конце апреля прошлого года. В июле МВД объявило находящегося за границей медиаменеджера в федеральный розыск, а в середине марта 2023 года Басманный суд заочно арестовал его.

Фото: Илья Красильщик / "ВКонтакте"