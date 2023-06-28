Поправки о смягчении ответственности за "дискредитацию ЧВК" направили в кабмин

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что подготовленные его партией "Новые люди" поправки в законодательство о так называемой дискредитации частных военных компаний отправили на отзыв в правительство. Депутаты хотят смягчить ответственность за указанное деяние и оставить запрет только на дискредитацию ЧВК в зоне боевых действий. Для этого предлагается переписать одноименные статьи 20.3.3 КоАП и 207.3 УК. Недавняя попытка вооруженного мятежа силами ЧВК "Вагнер", по мнению Даванкова, показывает правоту его коллег.

"Мы видим эффективную работу добровольцев и ЧВК на фронте. Но это не значит, что в мирной жизни у них должна быть неприкосновенность, а за любое слово в их сторону можно штрафовать и сажать мирных людей", - прокомментировал депутат разработанный законопроект в собственном Telegram-канале 28 июня.

По оценке 39-летнего вице-спикера нижней палаты, субботний поход подчиненных Евгения Пригожина в сторону Москвы показал готовность "ЧВК-шнов" в нынешних правовых реалиях "творить что вздумается". Действующее законодательство (и административная, и уголовная ответственность за дискредитацию армии), полагает Даванков, написано таким образом, что "можно всю страну пересажать".

Фото: ЗАКС.Ру