Число подхвативших инфекцию в петербургском ресторане выросло почти в три раза

В Куйбышевский районный суд Петербурга поступил протокол, составленный на ООО "ТК "Арсенал трейд". Объединенная пресс-служба городских судов уточняет, что его оформили по ст. 6.6 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Претензии к компании возникли в связи с массовым недомоганием посетителей ресторана по адресу набережная канала Грибоедова, 36.

По данным Роспотребнадзора, острую кишечную инфекцию за последние дни диагностировали у пятидесяти гостей заведения. Проверка ресторана показала, что в нем используются просроченные продукты и продукты с нарушением условий хранения. Имеются также проблемы с уборкой помещений, тогда как сотрудники трудоустроены без медицинских книжек.

Материалы административного дела передали судье. Представитель ООО пообещал устранить нарушения.

Накануне по факту массового отравления клиентов заведения общепита органы МВД возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).