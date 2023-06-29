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Новости 11:25

ЛГБТ-активиста исключили из ТИК № 17 из-за получения статуса иноагента

фото ЗакС политика ЛГБТ-активиста исключили из ТИК № 17 из-за получения статуса иноагента

Член территориальной избирательной комиссии № 17 и ЛГБТ-активист Александр Белик* исключен из состава ТИК. Об этом секретарь Санкт-Петербургской избирательной комиссии Екатерина Астафьева сообщила на заседании 29 июня. 

Она напомнила, что ранее Белика* включили в список иностранных агентов. С новым статусом он больше не может быть членом избирательной комиссии, заявила Астафьева со ссылкой на федеральный закон о выборах.

Председатель Горизбиркома Максим Мейксин добавил, что ГИК консультировалась с Минюстом. Там подтвердили, что статус члена комиссии человек утрачивает с получением статуса иноагента, рассказал Мейксин. 

В ТИК № 17 Белика* направила партия "Яблоко". На освободившееся место Горизбирком объявил прием предложений до 6 июля. 

Напомним, Минюст включил Белика* в список иностранных агентов 23 июня. Вместе с ним перечень пополнил бывший муниципальный депутат МО "Владимирский округ" Виталий Боварь**. 

 

*Минюст внес Александра Белика в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Виталия Боваря в единый реестр иноагентов

 

София Саттарова / фото: ЗАКС.Ру


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