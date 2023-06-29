Госдума будет сообщать о количестве не подавших декларации парламентариев

На сайте Государственной думы будет размещаться информация о количестве не отчитавшихся о своих доходах депутатов, говорится в принятом 29 июня проекте постановления. Ознакомиться с информацией можно будет в разделе "Противодействие коррупции".

"На официальном сайте Государственной думы <...> размещается информация о количестве депутатов Государственной думы, не исполнивших до 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, обязанность представить <...> сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", — говорится в документе. Равным образом это будет касаться депутатов, не отчитавшихся об имуществе своих супругов и несовершеннолетних детей.

В случае, если декларации подадут все без исключения депутаты, в разделе сайта появится информация об этом.

Внесение сведений о количестве не подавших декларацию депутатов будет происходить в течение 14 дней со дня истечения крайнего срока. При этом допускается возможность установления иного срока публикации в случае издания мотивированного решения профильной комиссии парламента. Также публикации будут подлежать сведения о количестве депутатов, предоставивших заведомо неверные или неполные сведения в декларации.

В конце 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о праве чиновников и силовиков, задействованных в зоне СВО, не публиковать декларации о доходах. В феврале он подписал закон о праве депутатов и сенаторов публиковать свои декларации в обезличенном виде.

Фото: ЗАКС.Ру