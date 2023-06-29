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Новости 29 июня, 20:37

В Ленобласти намерены рекультивировать две свалки

фото ЗакС политика В Ленобласти намерены рекультивировать две свалки

На территории Ленинградской области в 2024 году планируется рекультивация двух несанкционированных свалок в Выборгском и Приозерском районах, сообщили 29 июня в пресс-службе региональной администрации. Работы развернутся в Светогорске и в Приозерске.

В случае со Светогорском речь идет о свалке площадью 3,8 га. "Проект рекультивации сейчас проходит государственную экологическую экспертизу в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования", — отметили в областной администрации.

Что касается свалки в Приозерске, то ее площадь составляет 3,7 га, причем часть ее располагается на землях лесного фонда, находящихся в федеральной собственности. В связи с этим экологическая экспертиза проекта начнется лишь после того, как этот участок будет передан в собственность муниципалитета.

Фото: pixabay


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