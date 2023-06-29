Суд в Москве рассмотрит протокол в отношении "Билайна" о демонстрации ЛГБТ-тематики детям

Савеловский суд Москвы зарегистрировал административное дело в отношении компании "Вымпел-Коммуникации", владеющей брендом "Билайн", о демонстрации несовершеннолетним нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 2. ст. 6.21.2 КоАП РФ), сообщил 29 июня ТАСС.

"В суд поступил протокол Роскомнадзора в отношении ПАО "Вымпел-Коммуникации", составленный по ч. 2. ст. 6.21.2 [КоАП РФ]", — рассказали в суде информагентству.

В самой компании ТАСС заявили, что речь идет о показе видеоконтента в сервисе "Билайн ТВ". "Будем разбираться в ситуации, изучать претензии и готовить ответ регулятору", — пообещали в "Билайне".

Ранее в четверг Тверской суд Москвы оштрафовал "Мегафон" на один миллион рублей за показ в своем видеосервисе пяти кинолент с ЛГБТ-тематикой без пометки "18+". Рассмотрение дела по аналогичной статье в отношении онлайн-кинотеатра Start закончилось штрафом на 3,7 миллиона рублей.

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