Аварийный дом Плотникова на Выборгской стороне пообещали защитить постом охраны

Петербургские активисты из движения "Живой город" получили ответ от администрации Выборгского района, касающийся судьбы доходного дома Плотникова (Большой Сампсониевский проспект, 21). Ранее градозащитники пожаловались на регулярное пребывание в разрушающемся историческом здании асоциальных элементов.

Согласно новейшему письму чиновников, 1 июля обстановку в незаконсервированном здании будет контролировать некий пост охраны. Этим обстоятельством авторы обращения удовлетворены, однако в целом сохраняют тревогу.

"В остальном, к сожалению, никаких изменений к лучшему. "Судебные разбирательства не завершены", а до окончания "решения имущественных вопросов" разрабатывать проект нового использования здания чиновники не будут", - говорится в сообщении активистов.

Ранее в защиту дома на Выборгской стороне, построенного в 1913 году и имеющего охранный статус, в городе проводились пикеты.

фото: M.A., Citywalls.ru