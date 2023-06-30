Минтруд: Количество работников в простое уменьшилось за год в 3,5 раза

За прошедший год количество работников в режиме простоя сократилось в России в 3,5 раза, заявила 30 июня замглавы Минтруда Елена Мухтиярова. Согласно ее словам, число трудящихся в режиме неполного рабочего дня или недели уменьшилось за тот же период в три раза.

"Если в прошлом году в это же время число занятых в режиме неполного рабочего дня составляла более 130 тысяч, то сейчас это меньше 40 тысяч человек. Численность граждан, которые находятся в простое, также сократилась более чем в 3,5 раза за год", — цитирует ТАСС выступление замминистра на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Чиновница отметила, что сейчас в простое находятся 35 тысяч работников, в то время как в июне 2022 года их было свыше 120 тысяч человек.

Также Мухтиярова заявила о рекордном уменьшении уровня безработицы в стране. Ссылаясь на данные Росстата, она заявила о том, что речь идет о 3,2 %, либо же о 2,4 миллиона человек. "Это на 17,3 % ниже, чем в аналогичном периоде год", — отметила она.

Ранее о рекордно низком уровне безработицы заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. В свою очередь, глава Минтруда Антон Котяков делился ожиданиями, что количество не занятых трудом людей останется в ближайшее время минимальным.

Фото: ЗАКС.Ру