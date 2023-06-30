Сооснователь "ОВД-Инфо"* получил штраф из-за отсутствия маркировки иноагента в "Одноклассниках"

Хамовнический суд Москвы рассмотрел административное дело об отсутствии маркировки иноагента в публикациях, заведенное в отношении сооснователя "ОВД-Инфо"* Григория Охотина. По сообщению правозащитного проекта, активиста признали виновным и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Поводом для составления протокола стали посты "ОВД-Инфо"* в социальной сети "Одноклассники", говорится в сообщении проекта. Соответствующая страница проекта была заблокирована по требованию Минюста 25 июня.

О составлении протокола на Охотина стало известно в начале июня. Одновременно с ним аналогичный протокол был составлен на другого сооснователя "ОВД-Инфо"* Даниила Бейлинсона. Заседание по его делу состоится в Симоновском суде Москвы 12 июля.

Сайты проекта "ОВД-Инфо"* были заблокированы Роскомнадзором в начале июня без объяснения причин.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

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