"Новые люди" переработают законопроект об оценке чиновников через "Госуслуги"

Фракция "Новые люди" намерена переписать свой законопроект об оценке деятельности чиновников и депутатов после получения отрицательного отзыва правительства, заявил 30 июня ТАСС лидер партии Алексей Нечаев. По его словам, проект будет заново внесен на рассмотрение Госдумы до конца весенней сессии.

"У правительства есть вопросы к финансово-экономическому обоснованию и к механизму оценки — как это будет работать. Но сама идея того, что власти сейчас очень нужна обратная связь от людей, не подвергается сомнению", — высказался политик.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в середине марта. Авторы предлагают дать гражданам возможность ежегодно оценивать с помощью портала "Госуслуги" деятельность депутатов различных уровней, а заодно региональных и муниципальных глав.

Накануне стало известно о том, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности предоставила отрицательный отзыв на проект.

Фото: ЗАКС.Ру