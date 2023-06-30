Глава Росмолодежи объявила форумы ведомства альтернативой Tinder

Форумы Росмолодежи могут послужить заменой ушедшему из России сервису знакомств Tinder, заявила РИА "Новости" глава ведомства Ксения Разуваева. В целом, по ее мнению, подобные мероприятия можно рассматривать как "тиндеры здорового человека".

"У нас там [на форумах. — ЗАКС.Ру] знакомятся люди из разных регионов России, создают проекты, заводят друзей и часто создаются настоящие крепкие семьи, молодые люди делают предложение руки и сердца прямо на сцене любимым девушкам — по-моему, это Tinder здорового человека", — рассказала глава Росмолодежи.

В целом, по словам Разуваевой, ведомство не планирует создавать никакие альтернативы зарубежному сервису. "Приглашаем всех на форумы", — завила она.

О планах Tinder покинуть российский рынок стало известно в минувшем мае. Компания говорила о том, что рассчитывает уйти до конца июня. Отключение сервиса у российских пользователей произошло в пятницу, 30 июня.

В середине июня в Росмолодежи предложили ввести "положительные метки" для маркирования достоверной информации.

Фото: Telegram-канал "Ксения Разуваева (Росмолодёжь)"