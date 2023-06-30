ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:32

Глава Росмолодежи объявила форумы ведомства альтернативой Tinder

фото ЗакС политика Глава Росмолодежи объявила форумы ведомства альтернативой Tinder

Форумы Росмолодежи могут послужить заменой ушедшему из России сервису знакомств Tinder, заявила РИА "Новости" глава ведомства Ксения Разуваева. В целом, по ее мнению, подобные мероприятия можно рассматривать как "тиндеры здорового человека".

"У нас там [на форумах. — ЗАКС.Ру] знакомятся люди из разных регионов России, создают проекты, заводят друзей и часто создаются настоящие крепкие семьи, молодые люди делают предложение руки и сердца прямо на сцене любимым девушкам — по-моему, это Tinder здорового человека", — рассказала глава Росмолодежи.

В целом, по словам Разуваевой, ведомство не планирует создавать никакие альтернативы зарубежному сервису. "Приглашаем всех на форумы", — завила она.

О планах Tinder покинуть российский рынок стало известно в минувшем мае. Компания говорила о том, что рассчитывает уйти до конца июня. Отключение сервиса у российских пользователей произошло в пятницу, 30 июня.

В середине июня в Росмолодежи предложили ввести "положительные метки" для маркирования достоверной информации.

Фото: Telegram-канал "Ксения Разуваева (Росмолодёжь)"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости30 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама