Бастрыкин может продлить срок службы на посту в СК

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин может остаться на своем посту и после достижения предельного возраста для работы в ведомстве, обратила 30 июня внимание "Фонтанка". Это станет возможным в случае принятия инициированной ведомством поправки в закон "О Следственном комитете", размещенной на портале проектов нормативных актов.

Законопроект предусматривает внесение дополнения в часть 4 статьи 30, регламентирующей порядок увольнения со службы в СК. Непосредственно редактируемая часть содержит указание, что срок пребывания на службе в ведомстве может продлеваться вплоть до достижения сотрудником 70-летия.

"На сотрудников Следственного комитета, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется президентом Российской Федерации, при продлении срока службы ‎не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста ‎70 лет", — гласит текст поправки.

Согласно статье 13 закона "О Следственном комитете", председатель ведомства "назначается на должность и освобождается от должности президентом Российской Федерации". Самому Бастрыкину сейчас 69 лет, свой очередной юбилей он отпразднует 27 августа.

Президент Владимир Путин неоднократно продлевал срок службы чиновников и силовиков в связи с приближением у них предельного возраста нахождения на занимаемом посту. Например, в начале июня он пролонгировал возможность работы для двух высокопоставленных сотрудников МВД и для замглавы Минюста. До этого он он продлил срок полномочий главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.

Фото: Telegram-канал "Следком"