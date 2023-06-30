Октябрьский суд прикрыл на два месяца ресторан напротив Исаакиевского собора

Октябрьский районный суд приостановил на два месяца работу ресторана "Счастье" в доме № 24 по Малой Морской улице, сообщили 30 июня в управлении Роспотребнадзора по Петербургу. Основанием для этого стал протокол, составленный санитарной службой в середине месяца.

"Согласно решения Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 27.06.2023 года деятельность ресторана "Счастье" (ООО "Счастье у Исаакия") приостановлена на 60 суток", —гласит сообщение Роспотребнадзора.

Обращению в суд предшествовала проверка заведения, в ходе которой специалисты ведомства выявили ряд нарушений. Среди претензий, предъявленных по итогам ревизии, оказались отсутствие маркировки на пищевой продукции, заморозка непроданных блюд, реализация просроченной продукции и отсутствие медкнижек и сведений о вакцинации персонала.

По итогам проверки 14 июня был составлен протокол о временном запрете работы ресторана. Спустя два дня материалы были переданы для рассмотрения в суд.

Ранее стало известно о закрытии на 90 суток ресторана на набережной канала Грибоедова, где при праздновании выпускных отравились десятки человек. По последним данным, речь идет о 95 пострадавших, часть из которых находится в стационарах.

Фото: ЗАКС.Ру