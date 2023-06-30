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Октябрьский суд прикрыл на два месяца ресторан напротив Исаакиевского собора

фото ЗакС политика Октябрьский суд прикрыл на два месяца ресторан напротив Исаакиевского собора

Октябрьский районный суд приостановил на два месяца работу ресторана "Счастье" в доме № 24 по Малой Морской улице, сообщили 30 июня в управлении Роспотребнадзора по Петербургу. Основанием для этого стал протокол, составленный санитарной службой в середине месяца.

"Согласно решения Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 27.06.2023 года деятельность ресторана "Счастье" (ООО "Счастье у Исаакия") приостановлена на 60 суток", —гласит сообщение Роспотребнадзора.

Обращению в суд предшествовала проверка заведения, в ходе которой специалисты ведомства выявили ряд нарушений. Среди претензий, предъявленных по итогам ревизии, оказались отсутствие маркировки на пищевой продукции, заморозка непроданных блюд, реализация просроченной продукции и отсутствие медкнижек и сведений о вакцинации персонала.

По итогам проверки 14 июня был составлен протокол о временном запрете работы ресторана. Спустя два дня материалы были переданы для рассмотрения в суд.

Ранее стало известно о закрытии на 90 суток ресторана на набережной канала Грибоедова, где при праздновании выпускных отравились десятки человек. По последним данным, речь идет о 95 пострадавших, часть из которых находится в стационарах.

Фото: ЗАКС.Ру


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