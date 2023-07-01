ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:30

Со здания "ЧВК Вагнер центра" сняли вывеску

фото ЗакС политика Со здания "ЧВК Вагнер центра" сняли вывеску

Здание "ЧВК Вагнер центра" на Зольной улице в Петербурге 1 июля осталось без вывески. Об этом сообщает "Фонтанка", опубликовавшая новейший облик бизнес-центра, в котором до последнего времени базировалась организация.

В день вооруженного мятежа, иницированного руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным 24 июня, в здании его организации прошли обыски.

"ЧВК Вагнер центр" открыли в ноябре. Позже стало известно, что здание бизнес-центра называется "Морская столица", а вывеску пригожинской организации арендодатель позволил сохранить.

фото: unsplash


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости1 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама