Со здания "ЧВК Вагнер центра" сняли вывеску

Здание "ЧВК Вагнер центра" на Зольной улице в Петербурге 1 июля осталось без вывески. Об этом сообщает "Фонтанка", опубликовавшая новейший облик бизнес-центра, в котором до последнего времени базировалась организация.

В день вооруженного мятежа, иницированного руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным 24 июня, в здании его организации прошли обыски.

"ЧВК Вагнер центр" открыли в ноябре. Позже стало известно, что здание бизнес-центра называется "Морская столица", а вывеску пригожинской организации арендодатель позволил сохранить.

фото: unsplash