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Новости 17:13

Милонов хочет заменить ЧВК "особыми штурмовыми подразделениями"

фото ЗакС политика Милонов хочет заменить ЧВК "особыми штурмовыми подразделениями"

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов поделился своими соображениями относительно будущего частных военных компаний. В своем нынешнем виде подобные структуры существовать не должны, уверен он: вооруженные граждане должны подчиняться только государству и только единому командиру, под которым депутат понимает президента.

"Я очень хотел бы, чтобы в нашей армии были особые штурмовые подразделения. Особые подразделения - более мобильные, с меньшей бюрократией, с большей свободой принятия решений", - написал единоросс в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что в Кремле еще не определились с правовым статусом частных военных компаний, которые сегодня никак не фигурируют в законодательстве.

Напомним, что ровно неделю назад ЧВК "Вагнер" под руководством бизнесмена Евгения Пригожина предприняла попытку вооруженного мятежа. Уголовное дело против Пригожина закрыли.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 




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