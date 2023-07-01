Милонов хочет заменить ЧВК "особыми штурмовыми подразделениями"

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов поделился своими соображениями относительно будущего частных военных компаний. В своем нынешнем виде подобные структуры существовать не должны, уверен он: вооруженные граждане должны подчиняться только государству и только единому командиру, под которым депутат понимает президента.

"Я очень хотел бы, чтобы в нашей армии были особые штурмовые подразделения. Особые подразделения - более мобильные, с меньшей бюрократией, с большей свободой принятия решений", - написал единоросс в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что в Кремле еще не определились с правовым статусом частных военных компаний, которые сегодня никак не фигурируют в законодательстве.

Напомним, что ровно неделю назад ЧВК "Вагнер" под руководством бизнесмена Евгения Пригожина предприняла попытку вооруженного мятежа. Уголовное дело против Пригожина закрыли.

Фото: ЗАКС.Ру