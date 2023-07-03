Пацифист из Петербурга рассказал об избиении при задержании

Петербургский активист Виталий Иоффе, отсидевший десять суток в спецприемнике по "митинговой" статье 20.2.2 КоАП, пожаловался на применение к нему силы со стороны полиции. Об этом пишет издание RusNews.

По словам активиста, инцидент имел место при задержании 22 июня: его заковали в наручники и как минимум три раза ударили по животу.

Иоффе был лишен свободы после пацифистских речей в здании пункта набора контрактников возле Витебского вокзала. До суда в отделе полиции его продержали около суток, не давая выйти на связь с родными и адвокатом.

Фото: ЗАКС.Ру