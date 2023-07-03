Шойгу впервые высказался о мятеже ЧВК "Вагнер"

Министр обороны Сергей Шойгу в первый раз публично прокомментировал события 23-24 июня, когда в России предпринималась попытка вооруженного мятежа. Действия ЧВК "Вагнер" он расценил как провокацию и попытку дестабилизировать политическую ситуацию. Чиновник также высоко оценил противодействие мятежникам со стороны своих подчиненных. Последние, по его мнению, проявили храбрость, за что Шойгу выразил им благодарность.

"Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу", - приводит реплику министра РИА "Новости".

Напомним, что вооруженный поход на Москву, организованный руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, вечером 24 июня был по его же инициативе прекращен. Впоследствии ФСБ закрыла дело о мятеже, по которому можно было получить до двадцати лет заключения.

фото: kremlin.ru