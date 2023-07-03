Навальный сообщил о подаче иска в связи с отсутствием свиданий в колонии

Семья Навальных обратилась в суд в связи с отказами в свиданиях с находящимся в исправительной колонии политиком Алексеем Навальным, следует из сообщения, опубликованного 3 июля в его Telegram-канале. В тексте говорится, что истцами выступили родители, супруга и дети оппозиционера.

"Семья Навальных в полном составе, включая моих родителей, Юлю, Дашу и Захара, подали сегодня в суд коллективный иск и решительно намереваются дойти до Конституционного суда", — говорится в выложенном посте.

Навальный отметил, что, согласно правилам, в год заключенному положено три длительных, три краткосрочных свидания, а также не менее шести телефонных звонков в год. При этом за прошедшие 12 месяцев у него не было ни одного свидания и только два разговора по телефону.

"Конституция гарантирует права моим детям — они имеют право видеться со мной, а я обязан участвовать в их воспитании. Конституция гарантирует права моим пожилым родителям, я обязан, уж как могу, заботиться о них", — аргументировал свою позицию оппозиционер. При этом он отметил, что не испытывает надежд относительно решения по делу, но считает иск делом принципа.

Навальный отбывает в ИК-6 Владимирской области девятилетний срок по делу о мошенничестве и оскорблении судьи. В колонии он находится с середины июня прошлого года, о невозможности позвонить родным он сообщал уже спустя полмесяца после прибытия на место.

Фото: ЗАКС.Ру