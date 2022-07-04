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Новости 18:58

Навальный рассказал, что ему не дают позвонить "ни жене, ни матери" из стен колонии

фото ЗакС политика Навальный рассказал, что ему не дают позвонить "ни жене, ни матери" из стен колонии

Пребывающий в колонии строгого режима ИК-6 в Мелехово оппозиционер Алексей Навальный сообщил о невозможности позвонить родным из стен исправительного учреждения. О жизненных перипетиях он рассказал в своём Telegram-канале.

По словам политика, начальство колонии специально ставит время его звонков близким в одно и то же время, когда он встречается с адвокатами.

"Не дают мне позвонить ни жене, ни матери. Делают так: ставят мне положенный телефонный звонок в "распорядок" таким образом, чтобы он не мог состояться. Например, мурыжат адвоката 5 часов у дверей колонии, потом пускают и спустя несколько минут объявляют: "У вас звонок по распорядку. Можете отказаться от встречи с адвокатом" ", - привёл детали происходящего Навальный.

Иронизируя, политик предположил, что такая стратегия якобы выработана лично Владимиром Путиным или Сергеем Шойгу. В целом же, заключил оппозиционер, таким же образом в своё время поступали и с советскими диссидентами, которые описывали тюремные события в мемуарах.

Ранее, напомним, Навальный назвал свою жизнь в колонии строгого режима подобной Путину и Дмитрию Медведеву.

Также Навальный рассказывал о впечатлениях от новых сокамерников и о полученном выговоре из-за "опасной" футболки.


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