Навальный рассказал, что ему не дают позвонить "ни жене, ни матери" из стен колонии

Пребывающий в колонии строгого режима ИК-6 в Мелехово оппозиционер Алексей Навальный сообщил о невозможности позвонить родным из стен исправительного учреждения. О жизненных перипетиях он рассказал в своём Telegram-канале.

По словам политика, начальство колонии специально ставит время его звонков близким в одно и то же время, когда он встречается с адвокатами.

"Не дают мне позвонить ни жене, ни матери. Делают так: ставят мне положенный телефонный звонок в "распорядок" таким образом, чтобы он не мог состояться. Например, мурыжат адвоката 5 часов у дверей колонии, потом пускают и спустя несколько минут объявляют: "У вас звонок по распорядку. Можете отказаться от встречи с адвокатом" ", - привёл детали происходящего Навальный.

Иронизируя, политик предположил, что такая стратегия якобы выработана лично Владимиром Путиным или Сергеем Шойгу. В целом же, заключил оппозиционер, таким же образом в своё время поступали и с советскими диссидентами, которые описывали тюремные события в мемуарах.

Ранее, напомним, Навальный назвал свою жизнь в колонии строгого режима подобной Путину и Дмитрию Медведеву.

Также Навальный рассказывал о впечатлениях от новых сокамерников и о полученном выговоре из-за "опасной" футболки.